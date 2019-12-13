شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات مركزية لرصد تضرر المواقع الأثرية بالنوات الشتوية في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد متولي، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية والساحل الشمالي، إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر الإدارة برئاسته تكون مهامها متابعة حالة المواقع الأثرية في ضوء سوء الأحوال الجوية ورصد أي تضرر من النوات الشتوية في المحافظة.

وأوضح «متولي» أن الغرفة في حالة انعقاد مستمر لرصد أي مشكلان بسبب الأمطار وسوء الطقس وتضم في عضويتها ١٨ مسؤولا ومفتشا هم حسان حماد مدير عام منطقة مطروح وسيوة ومحمد عبدالرسول مدير عام منطقة ابو مينا ببرج العرب وهيام رميح مدير عام منطقة شرق اسكندرية ومحمد فوزى مدير عام منطقة وسط اسكندرية وأسامة الصياد مدير عام منطقة القلعة وراندا يوسف مدير منطقة وسط واحمد فاروق مدير منطقة غرب الاسكندرية وعبدالله موسى مدير منطقة مطروح وسيوة وخالد الصفتي مدير عام شؤون المناطق لابو مينا ومحمد العوضي مدير عام شؤون المناطق مطروح وسيوة وأميرة النجار مفتش منطقة غرب والدكتور ابراهيم الناقة مسؤول المتابعة وأحمد على مفتش منطقة القلعة وهبة عبدالحميد مفتش منطقة شرق ونهاد محمد مسؤول الشؤون الأثرية وصلاح السيد مفتش بمنطقة وسط وخالد عدول مسؤول منطقة سيوة وأحمد عصمت مفتش بمنطقة وسط.

وطالب مدير الآثار المسؤولين إخطاره اولا بأول بأي ضرر قد يقع على أي موقع أو مبنى أثري على جروب الوتس اب الخاص بذلك مدعما بالصور والاتصال التليفوني المباشر حتي يتسنى اتخاذ ما يلزم.