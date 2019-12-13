شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أمريكي من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يزور جامعة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت جامعة الزقازيق، الجمعة، وفدا أمريكيا من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمتابعة برنامج تأهيل قيادات ومعلمي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM بكلية التربية وكان في استقبالهم الدكتور عبدالمنعم نافع، عميد الكلية، والمشرف على قطاع شؤون التعليم والطلاب ووكلاء الكلية والأساتذة أعضاء هيئة التدريس القائمين على تنفيذ البرنامج.

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وقال الدكتور عبدالمنعم نافع إن كلية التربية تنفذ برنامجا للدبلومة المهنية لإعداد القيادات التربوية لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا وبرنامجا آخر للدبلومة المهنية لإعداد معلم لمدارس المتفوقين، وتعد كلية التربية جامعة الزقازيق الأولى على مستوى الجامعات المصرية والعربية في تنفيذ هذين البرنامجين.

وأضاف أن كلية التربية تلقى دعما من الدكتور عثمان شعلان، رئيس الجامعة، لتنفيذ هذين البرنامجين علاوة على البرامج الجديدة التي تأتي استجابة لمتطلبات تطوير التعليم قبل الجامعي وحاجة المدارس إلى هذه النوعية من المعلم، حيث تعمل على رفع جودة التعليم والتعلم في مدارس المتفوقين في مصر من خلال إعداد معلم مؤهل قادر على رعاية المتفوقين في العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا والاهتمام بقدراتهم، وتطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على المشروعات الاستقصائية والمدخل التكاملى في التدريس.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة تتم بالتعاون بين كليات التربية والعلوم والهندسة وتستمر حتى غد السبت وذلك لزيارة الخبراء معامل كلية العلوم حيث يتم تدريس المقرر في هذه المعامل.