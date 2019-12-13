شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز مدينة بدر يتابع سير العمل بمحطة محولات الكهرباء رقم 3 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أعمال تنفيذ مشروع محطة محولات بدر رقم (3) جهد (66/22 ك .ف .أ)، للاطمئنان على سير العمل بالمشروع، وذلك خلال زيارة تفقدية للمحطة، رافقه خلالها المهندس مدحت رمضان، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الألمانية «إجيماك»، ومدير عام الكهرباء بجهاز المدينة.

وأكد المهندس عمار مندور، خلال زيارته للمشروع، على ضرورة سرعة دخول المحطة الخدمة لحاجة المدينة إليها، وكذا الانتهاء من المشروع قبل الموعد المحدد، مشيراً إلى أن المحطة هي مصدر التغذية الرئيسي لمشروع الإسكان الاجتماعي بالحيين الخامس والسادس، ومنطقة الأراضي المتميزة شمال المدينة والحي الرابع.

رئيس جهاز مدينة بدر يتابع سير العمل بمحطة محولات الكهرباء