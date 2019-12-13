شكرا لقرائتكم خبر عن شهود عيان: الطالب الفلسطيني هتف ضد إسرائيل قبل تهديده بتفجير نفسه بالمنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد شهود عيان بمدينة المنصوررة ان الشاب الفلسطينى المقبوض عليه، الليلة، عقب تهديده بتفجير نفسه بالشارع «هتفت ضد إسرائيل» قبل أن يرفع حقيبته ويهدد بتفجير نفسه ليتخلص من مطاردتهم.

كان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوجود شاب فلسطينى يحمل حقيبة ويهدد بتفجير نفسه بتقاطع شارع الترعة مع شارع أحمد ماهر أمام البنك الأهلى دائرة قسم أول المنصورة.

انتقل ضباط المباحث تحت اشراف اللواء سيد سلطان مدير المباحث وقوات الحماية المدنية والمفرقعات إلى مكان البلاغ وتم التعامل مع الشاب والسيطرة عليه وبالفحص تبين ان الحقيبة فارغة ولا يوجد بها متفجرات.

تم القبض على الشاب وتبين انه يدعى «عماد عبدالله أعبيد النجرة» 20 سنة، فلسطينى الجنسية، من منطقة خان يونس، طالب بالفرقة الأولى بكلية طب المنصورة .

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وأكدت مصادر أمنية ان الطالب ظل يهذى بجمل غير مفهومة عقب القبض عليه ولا يوجد بحوزته أسلحة ولا متفجرات وكان تهديده كاذبا.

وكشفت المصادر أن الحقيبة لايوجد بها سوى شيكولاتة وسجادة صلاة وملابس خفيفة.

ونفى الطالب في التحقيقات تهديده بتفجير نفسه ولكنه ظل يهتف ضد اسرائيل بسبب ما يتعرض له أهله فلسطين من طرد وتعذيب.

وأكد شهود عيان ان الطالب ظل يهتف ضد اسرائيل ويقول انه تعرض للتعذيب من الإسرائيليين، وانهم يطاردونه في مصر، ثم رفع حقيبته وهدد بتفجير نفسه ليتخلص من مطاردتهم له.

وكشف زملاء الطالب أنه يعانى من حالة نفسية سيئة وتنتابه نوبات هياج ويردد جملا غير مفهومة حول تعرضه للتعذيب.