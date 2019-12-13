شكرا لقرائتكم خبر عن أبوالغيط يهنئ الجزائر ورئيسها المنتخب عبدالمجيد تبون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن خالص تهانيه للجزائر رسمياً وشعباً بنجاح الانتخابات الرئاسية التي جرت الخميس وأسفرت عن الإعلان عن فوز عبدالمجيد تبون بمنصب رئيس الجمهورية.

وقالت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إن أبوالغيط توجه بالتهنئة الخالصة إلى الرئيس المنتخب متمنياً له التوفيق والسداد في مهامه، كما نقل المصدر ثقة أبوالغيط في استمرار الجزائر في دعم مسيرة العمل العربي المشترك تحت قيادتها الجديدة.

وأشار البيان إلى أن الامين العام- الذي كان يتابع عن قرب مخاض هذه الانتخابات الهامة- اعرب عن اطيب امنياته للجزائر بالاستقرار والتنمية والتقدم ولتظل أحد الدعائم الاساسية للعمل العربي المشترك.