الرئيس السيسي وحرمه يشهدان عرض مسرحية المحاكمة على مسرح شباب العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر الرئيس عبد الفتاح السيسى وحرمه عرض مسرحية المحاكمة على مسرح شباب العالم.

الجدير بالذكر أن مسرح شباب العالم يُقام للعام الثاني على التوالي ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، ليكون محورًا يجمع بين مختلف الفنون والثقافات وألوان الإبداع ومنصة للموهوبين لاستعراض مواهبهم وإبداعاتهم أمام شباب العالم.

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