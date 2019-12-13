شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. قوات الشرطة تنتشر بشرم الشيخ لتامين منتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتزامن مع انطلاق منتدى شباب العالم، غدا السبت، ننشر فيديو التعزيزات الشرطية بمدينة شرم الشيخ، استعداداً للنسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، تحت رعاية وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتستمر إلى يوم 17 ديسمبر الجارى.

وشهدت مدينة السلام وجود تمركزات أمنية كبيرة، مع تحريك أقوال أمنية للربط بينها، وتفقدت القيادات الأمنية للمدينة للاطمئنان على الانتشار الشرطي المكثف.

وعززت الشرطة من تواجدها بمطار شرم الشيخ الذي يستقبل الضيوف، مع وجود منظومة أمنية متطورة من بوابات الكترونية وكاميرات مراقبة.

وأصبح منتدى شباب العالم، الذى تنظمه مصر كل عام فى مدينة السلام شرم الشيخ، حدثا دوليا مهما يحظى باهتمام المؤسسات الدولية وكذلك الصحافة العالمية.

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وانطلق منتدى شباب العالم لأول مرة فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى نسخته الأولى جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاكرين إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم بين 18 و40 عاما من 169 دولة.

وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كأحد توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولى الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم، وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم حاتفت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلين من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام، وكما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى.

المؤتمر يقام فى مدينة شرم الشيخ لتوحيد الشباب من كافة أنحاء العالم، حيث أننا نتمنى إلى كوكب جميل ونتمى لجميع الناس أن يتحدوا ويعيشوا فى سلام، كما أنه يمثل انعكاسا لدبلوماسية السياسة المصرية،

يذكر أن النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم تنطلق يوم السبت المقبل فى مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتستمر إلى يوم 17 ديسمبر الجارى.