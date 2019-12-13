شكرا لقرائتكم خبر عن فتحنا المايك وشوفنا الإبداع.. المصريون يصفون الإخوان بكلمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في هذا التقرير فتحنا المايك للمواطنين البسطاء في الشارع المصري ليقولوا رأيهم في الإخوان، ووصف الغالبية العظمى منهم الإخوان وخصوصا الإعلاميين منهم وحددوا معتز مطر ومحمد ناصر بأنهم إرهابيين ومرتزقه، يتقاضون الأموال ليسبوا مصر ويشوهون صورتها.

وقالت فتاة إن الإخوانيين كل ما يتمنونه أن يسقطوا مصر وانها لا تحبهم لترويجهم الأكاذيب كما زوصفوهم بالخيانة والعمالة.