أخبار مصر

غادة والى توجه الشكر للنائب العام لسرعة التحقيق فى واقعة تعذيب الطفل مروان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى توجه الشكر للنائب العام لسرعة التحقيق فى واقعة تعذيب الطفل مروان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار متابعتها لواقعة الطفل مروان ، الذى قامت والدته بتعذيبه عبر فيديو انتشر اليوم علي وسائل التواصل الاجتماعي، أشادت غادة والي ، وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة استجابة النائب العام المستشار حمادة الصاوى وتوجيه بالتحقيق في الواقعه وهو ما يعكس حرص النائب العام بالمصلحة الفضلي للطفل واهتمامه وتفاعله بما يتم رصده من انتهاكات قد يتعرض لها أى طفل في مصر

ووجهت غادة والي ، الشكر للنائب العام وأعضاء النيابة العامة القائمين علي التحقيق وأشادت بتعاونهم مع ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي المتواجدين بسرايا النيابة .

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غادة والى توجه الشكر للنائب العام لسرعة التحقيق فى واقعة تعذيب الطفل مروان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا