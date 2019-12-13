شكرا لقرائتكم خبر عن "عمار يا مصر".. مدون إماراتى يشيد بمدينة العلمين الجديدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المدون الإماراتي إبراهيم بهزاد بمدينة العلمين الجديدة، بتصميمات الأبراج والكورنيش والإنشاءات الجديدة، خلال جولته أمس، مشيرا أنها مدينة واعدة لمستقبل أفضل.

ونشر المدون الإماراتى "بهزاد" فيديو قائلاً:" عمار يا مصر،خلال زيارة مدينة العلمين الجديدة..العلمين الجديدة مدينة واعدة لغدٍ أفضل لمستقبل مصر".

وأضاف:"نفرح ونسعد لما نرى بأن في مصر مشاريع تنموية جديدة وبأحدث التصاميم العمرانية الجميلة و الأهم من كل ذلك بأن هنا عمل دؤوب لحكومة حريصة على أن تكون مصر أفضل".

ويحرص المدون الإماراتى إبراهيم بهزاد، على القيام بجولات سياحية خلال تواجده فى مصر، حيث يقوم بزيارتها بشكل دورى خلال فترات متقاربة من العام، يزور المحافظات مختلفة، ويلتقط الصور والفيديو للترويج للسياحة فى مصر تحت هاشتاج ثابت هو "سأدعم سياحة مصر".