شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محتوى المركز الثقافى الافريقى بأسوان فى 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى من تطوير متحف النيل بأسوان، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و رئيس الدورة الحالية للإتحاد الأفريقي بإنشاء مركز ثقافي للدول الإفريقية تحت مسمى "المركز الثقافي الإفريقي" خلال فعاليات ملتقى الشباب العربي الإفريقي والذي عُقد بمحافظة أسوان خلال الفترة من 16إلى 18 مارس الماضى.

وفى التقرير التالى نرصد مكونات المركز الثقافى الافريقى فى 7 معلومات:

1- يتكون المركز من عدد 5 قطاعات تم تقسيمها طبقاً للأقاليم الجغرافية للقارة الإفريقية و بما تشتهر به الدول الإفريقية.

2-القطاع الأول: و يشمل (6) دول لإقليم شمال إفريقيا ، وهي ( مصر – ليبيا - الجزائر – تونس – المغرب – موريتانيا ) و يمتاز هذا الإقليم بالطبيعية الصحرواية و الجفاف في المناخ.

3-القطاع الثاني: و يشمل (14) دولة لإقليم شرق إفريقيا ، و هي: ( السودان – جنوب السودان – جيبوتي – الصومال – إثيوبيا – إريتريا – أوغندا - رواندا – سيشيل – جزر القمر – كينيا –تنزانيا ـ مدغشقر – موريشيوس) حيث تتصف هذه المنطقة بالطبيعة الاستوائية و سهول السافانا و الغابات الكثيفة ، كما تتضمن أكبر تشكيلة من الحيوانات البرية واّكلي الأعشاب (الزراف - الأفيال - الغزال – الحمار الوحشي).

Advertisements

4- القطاع الثالث: و يشمل منطقة حول الفناء الداخلي لدول إقليم وسط افريقيا البالغة نحو (9) دول يغلب عليها السهول و السافانا و الأحراش الكثيفة و ينظر إلي هذه المنطقة من قبل الباحثين بأنها أصل الوجود البشري بأفريقيا و تشتهر بإنتشار الغابات و البحيرات.

5- القطاع الرابع: يشمل منطقة دول إقليم جنوب إفريقيا المكونه من (10) دول، وهي: (انجولا – بوتسوانا – ليسوتو – مالاوي – موزنبيق – نامبيا - جنوب افريقيا – زامبيا – زمبابوي - سوازيلاند) ، و الذي يشتهر بكثرة الغابات و البحيرات والجزر.

6- القطاع الخامس: يشمل منطقة غرب القاره وعدد دولها (15) دوله وهي: ( بنين- بوركينافاسو – كابوفيردي - كوت ديفوار – غامبيا – غانا – غينيا - بيساو – غينيا ـ ليبيريا - مالي – النيجر – نيجيريا – السنغال – سيراليون – توجو) ، و هي منطقه غنية بأحواض الأنهار مثل نهر السنغال ونهر النيجر ، و تتميز بوجود السافانا الكثيفة و الحيوانات البرية.

7- قطاع أحواض أنهار أفريقيا: يشتمل على (6) لوحات خاصة بأكبر أحواض الأنهار الأفريقية.