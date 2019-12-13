أم كلثوم تفتتح مسرح شباب العالم بأغنية "أنت عمرى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت شعار "فنون .. إحياء الإنسانية"، أعلن الافتتاح الرسمى لمسرح شباب العالم على هامش النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والسيدة قرينته. وبدأت الاحتفالية بأغنية للفنانة المصرية "رولا زكى"، التى تجيد الغناء بـ14 لغة، واشتهرت بعملها النسخ العربية لأشهر الأغانى العالمية، ولقبت بصوت الحب والسلام. ثم تم تقديم معايشة لحفل غنائى للفنانة الراحلة "كوكب الشرق أم كلثوم"، وعرض لفيلم تسجيلى عن كوكب الشرق، تناول حياتها وأهم ما قدمته من أغانى، فضلاً عن ما قيل عنها فى الاعلام الدولى، وعرض لاهم حفلاتها فى العواصم العالمية خاصة فى العاصمة الفرنسية باريس، وتلاها عرض "هيلوجرام" لأغنية "أنت عمرى" لأم كلثوم، كلمات أحمد كامل، والحان محمد عبد الوهاب. Advertisements

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