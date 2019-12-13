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شكرا لقرائتكم خبر عن حى الدقى يزيل الحواجز المخالفة ويرفع سيارات الانتظار الخاطئ بشارع مصدق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح حى الدقى فى رفع الحواجز الحديدية من أمام المحلات والعقارات، ورفع سيارات الانتظار الخاطئ فى شارع مصدق بالدقى،لازالة التعدى على حركة المشاة والمرور، اتخاذ كافه الإجراءات القانونية مع المخالفين لتحقيق الردع العام .
جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لإعادة الانضباط بشوارع المحافظة ، وقام اللواء دكتور أحمد عبد الفتاح ، رئيس حى الدقى، بالإشراف المباشر على اعمال النظافة عقب رفع السيارات المخالفة و الاشغالات، بالتنسيق مع هيئة النظافة وشرطة المرافق والإدارة العامة للمرور، وايمن عتريس مدير التفتيش والمتابعة بمحافظه الجيزة.
إزالة الحواجز المخالفة ورفع سيارات الانتظار الخاطئ بشارع مصدق (1)
إزالة الحواجز المخالفة ورفع سيارات الانتظار الخاطئ بشارع مصدق (2)
إزالة الحواجز المخالفة ورفع سيارات الانتظار الخاطئ بشارع مصدق (3)
إزالة الحواجز المخالفة ورفع سيارات الانتظار الخاطئ بشارع مصدق (4)
إزالة الحواجز المخالفة ورفع سيارات الانتظار الخاطئ بشارع مصدق (5)
إزالة الحواجز المخالفة ورفع سيارات الانتظار الخاطئ بشارع مصدق (6)
إزالة الحواجز المخالفة ورفع سيارات الانتظار الخاطئ بشارع مصدق (7)
إزالة الحواجز المخالفة ورفع سيارات الانتظار الخاطئ بشارع مصدق (8)
إزالة الحواجز المخالفة ورفع سيارات الانتظار الخاطئ بشارع مصدق (9)
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