شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..الداخلية توزع مساعدات غذائية وبطاطين على دور المسنين بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة الداخلية قافلة طبية وإنسانية لعددٍ من دور "المسنين " بالقاهرة لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية وتقديم المساعدات العينية لنزلاء الدور.

Advertisements

وتم توقيع الكشف الطبى على النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.. كما تم توزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين – عبوات غذائية متنوعة بالمجان) عليهم، لإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم، وقد أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة وتلك المبادرة من وزارة الداخلية.

وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى إستمرار توجيه القوافل الطبية والإنسانية لما لها من إعتبارات إنسانية وإجتماعية، إيماناً بالدور المجتمعى الذى تضطلع به أجهزة الوزارة للمساهمة فى تقديم الدعم للمواطنين الأولى بالرعاية.