شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعاون فى ولاية تاميل نادو يشيد بالبصل المصرى: جيد من أجل القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد سيلور ك. راجو وزير التعاون في ولاية تاميل نادو الهندية، بجودة البصل المستورد من مصر.

وقال راجو، "إنه جيد من أجل القلب"، بحسب موقع "ذا هندو".

وقال إن البصل المستورد من مصر يوجد به نسبة أعلى من الكبريت العضوى، مما يعنى أنه حار بالمقارنة بالبصل من دول أخرى، مؤكدا: أنه مفيد لأولئك الذين يعانون من أمراض القلب.

وقال الوزير إن رئيس الوزراء نفسه فى الولاية قد تذوقهم. وقال إنهم طيبي المذاق"، مضيفا: إن حوالي 25000 طن من البصل الصغير ستصل إلى الأسواق من جميع أنحاء تاميل نادو الأسبوع المقبل ، مما يشير إلى احتمال انخفاض أسعار البصل.

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