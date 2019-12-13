مصر في أسبوع| موجة طقس سيئ وختام منتدى أسوان وتدريبات مكثفة للقوات البحرية

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت البلاد خلال الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث المهمة، كان من أبرزها النشاط المكثف للرئيس عبدالفتاح السيسي، وانعقاد الجلسة العامة للبرلمان، بالإضافة إلى انطلاق فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية، وأخيرًا حالة الطقس السيء التي شهدتها البلاد أمس الخميس.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، أبرز أحداث الأسبوع الماضي..

"جزء من معبد كبير".. محاولة غير شرعية للتنقيب عن الآثار تقود لـ"كشف مهم"

بدأت وزارة الآثار أعمال الحفر الأثري والعلمي في قطعة أرض يمتلكها أحد المواطنين بالقرب من معبد الإله بتاح بمنطقة ميت رهينة بالجيزة.

اجتماع مدبولي الأول مع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد بأبرز عناوين الصحف

وجّه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المحافظين ونوابهم بتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لهم في إطار من التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات.

الرئيس السيسي يكرّم المنتخب الأولمبي ولاعبي الإسكواش

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على حاسبه الرسمي في موقع التواصل "فيس بوك"، فيديو تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعدد من الرياضيين المصريين.

"صحته زي الفل".. ابنة أحمد شفيق تنفي مرضه

نفت أميرة شفيق، ابنة أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، ما تردد عن إصابة والدها بوعكة صحية.

السيسي يوجه بتطوير آليات اكتشاف المواهب الرياضية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير آليات اكتشاف وصقل المواهب الرياضية بين الشباب في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

فواتير الكهرباء تتصدر تظلمات المواطنين على الحذف من التموين

كشف مصدران في وزارة التموين، وإدارة النظم والحاسب الآلي بوزارة الإنتاج الحربي، عن استمرار فحص التظلمات الورقية للمواطنين على قرار استبعادهم من صرف المقررات التموينية.

تيدشين أولى رحلات الخط الملاحي "شرم الشيخ/ الغردقة"

شهد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، تدشين وانطلاق أولى رحلات العبارة "كوين نفرتيتي" على الخط الملاحي شرم الشيخ- الغردقة.

الروبوت "صوفيا" تعلن المشاركة في منتدى شباب العالم 2019 - فيديو

أعلنت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، الذي تسضيفه مصر في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الحالي، عن استضافة الروبوت صوفيا للمشاركة في جلسات المنتدى.

"نقابها أثار الجدل".. القصة الكاملة لأزمة مديرة قصر ثقافة كفر الدوار

أثار انتداب الفنانة التشكيلية "المُنتقبة" منى القماح، للعمل مديرة لقصر ثقافة كفر الدوار بالبحيرة، عاصفة استياء واستهجان في أوساط المثقفين بالمحافظة.

خلاف برلماني بشأن الفصل الفوري لمتعاطي المخدرات من العمل

شهد مشروع قانون فصل الموظفين المتعاطين بالجهاز الإداري بالدولة، انقسام حاد داخل لجنة القوى العاملة، الأحد، أثناء مناقشته، وذلك حول الفصل الفوري للموظف بمجرد اكتشاف تعاطيه للمخدرات وبين إعطاءه فرصة للعلاج.

السيسي يوجه بصياغة مشروع قومي لاكتشاف ورعاية الموهوبين

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار جهود النهوض بقطاع التعليم العالي، والارتقاء بمستوى الجامعات.

"النواب" يوافق على ضم 5 مليارات جنيه من الصناديق الخاصة للموازنة

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في جلسته العامة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

الآثار: الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمتحف الآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة

قال وزير الآثار الدكتور خالد العناني، إنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمبنى متحف الآثار بمدينة الثقافة والفنون في العاصمة الإدارية الجديدة.

بتوجيهات من الرئيس السيسي.. مصر ترسل مساعدات عاجلة إلى جيبوتي

أصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أوامره بإقلاع طائرة نقل عسكرية، على متنها مساعدات إنسانية عاجلة للأشقاء في دولة جيبوتي.

بعد وفاة "شمروخ".. 11 نائبًا رحلوا منذ انعقاد البرلمان الحالي (صور وبيانات)

توفي النائب أحمد شمروخ، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز "ملوي"، جنوبي المنيا، اليوم الأحد، عقب صراع مع المرض.

"الإسكان" تكشف موعد تسليم أول وحدات العاصمة الإدارية الجديدة

قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن منطقة الأبراج في العاصمة الإدارية تشهد تقدمًا في معدلات التنفيذ بشكل كبير.

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إقالة رئيسي حيي المرج وحلوان وتحويلهما للنيابة الإدارية

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قرارًا بإقالة كل من رئيسي حي المرج وحلوان بمحافظة القاهرة نظرًا لتدني مستوى النظافة وتراكم أكوام القمامة.

رئيس "النواب": مصر لن تسمح بأي عبث من أي دولة أجنبية على حدودها مع ليبيا

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال: إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي ضد كل ما يهدد مصالحها ولن تقبل بأي عبث من أي دولة أجنبية على حدودها الغربية مع ليبيا.

الرقابة الإدارية: أعدنا 10 مليارات جنيه من مكافحة الفساد إلى خزينة الدولة

أكدت هيئة الرقابة الإدارية، وفق بيان صادر عنها، اليوم الاثنين، إسهامها خلال الفترة من أول سبتمبر عام 2018 وحتى الآن في الكشف عن العديد من المخالفات وتحقيق عوائد مالية للدولة.

عبدالعال يهاجم الوزراء: "مش عايزين يشتغلوا وهنقوم بدور المجلس والحكومة"

شدد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على تفعيل البرلمان ومناقشته لقانون جديد للشهر العقاري.

الإسكان تدرس طرح 10% من شقق الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار

قالت مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه وفقًا لتقرير دراسة الطلب على الإسكان سيتم تغيير سياسات طرح إعلانات الإسكان الاجتماعي، حيث تساهم هذه الدراسة في وضع سياسات الإسكان في مصر حتى يصل الدعم لمستحقيه.

شريف مدكور يكشف سر غيابه: "فيروس في الدم مالوش علاج" (فيديو)

كشف الإعلامي شريف مدكور، في مقطع فيديو له على حسابه الشخصي بـ"فيس بوك"، سر غيابه عن الظهور طوال الفترة الماضية.

"صحة النواب" تقر مشروع قانون رعاية المريض النفسي مبدئياً

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي.

لأول مرة.. مصر للطيران تسير رحلات من الأقصر وأسوان لخدمة المعتمرين

قررت مصر للطيران تسيير رحلات خاصة مباشرة خلال موسم العمرة الحالي لخدمة المعتمرين من مطار الأقصر الدولي وذلك لأول مرة بواقع 10 رحلات جوية إلى جدة.

الحكومة توافق على تعديل بلائحة قانون "تنظيم الأزهر"

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961.

"الآثار" تكشف للبرلمان استعدادات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

قالت إيمان زيدان مساعد وزير الآثار للاستثمار وتنمية الموارد المالية، إنه يتم إعداد قائمة الضيوف من الملوك والرؤساء والشخصيات الهامة حول العالم، الذين سيتم دعوتهم لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

ما وراء "الكشف المهم"| تمثال نادر لرمسيس الثاني في قبضة الآثار

أعلنت وزارة الآثار الكشف عن تمثال نادر للملك رمسيس الثاني علي هيئة "الكا"، اليوم الأربعاء، أثناء أعمال حفائر الإنقاذ التي بدأتها الوزارة الأربعاء الماضي داخل قطعة أرض يمتلكها أحد المواطنين بالقرب من معبد الإله بتاح بمنطقة ميت رهينة.

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات تنموية وخدمية بمدينة أسوان الجديدة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،اليوم الأربعاء، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددا من مشروعات مدينة أسوان الجديدة.

بالميسترال.. القوات البحرية تنفذ أنشطة قتالية في البحر المتوسط

نفذت القوات البحرية المصرية، عددًا من الأنشطة القتالية ذات النوعية الاحترافية، والتي تهدف إلى فرض السيطرة البحرية على المناطق الاقتصادية بالبحر وتأمين الأهداف الحيوية في المياه العميقة.

مصر توقع على اتفاقية استضافة مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار

وقع سامح شكري وموسى محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، على اتفاقية استضافة مقر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية لمرحلة ما بعد النزاعات.

نص كلمة السيسي في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بأفريقيا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تؤمن بأن السبيل الأمثل لإقرار السلام والاستقرار في القارة الأفريقية، وفي العالم، هو العمل على معالجة الأسباب الجذرية للمشكلات التي تهدد السلم والأمن.

في 30 صورة.. ماذا فعلت الأمطار بالقاهرة الكبرى؟

ضربت الأمطار المتوسطة والغزيرة، صباح الخميس، القاهرة الكبرى وعدة محافظات على مستوى الجمهورية.

"اشتروا بهارات وأكلوا سوداني".. الحكومة تتجول "كاجوال" في شوارع أسوان (صور)

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صورًا من جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بصحبة بعض الوزراء، بشوارع مدينة أسوان.

"المجتمعات العمرانية": تطبيق إلكتروني للتواصل مع المواطنين والمستثمرين

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، إطلاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تطبيقا إلكترونيا.