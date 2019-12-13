محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف: قال علي أبودشيش، خبير الآثار المصرية، إن التمثال الذي اكتشفته وزارة الآثار منذ أيام بميت رهينة لا يخص الملك رمسيس الثاني؛ ولا يوجد دليل أو أي نص هيروغليفي يقول إن التمثال للملك رمسيس الثاني. وأضاف "أبودشيش": "النقوش الموجودة علي التمثال بالهيروغليفية؛ هي "حر كا نخت مري ماعت نب تاوي" ومعناها "حورس الثور القوي محبوب ماعت سيد الأرضين" وهذا لقب يأخده معظم الملوك. وتابع أبو دشيش: "أما عن الملامح الفنية لهذا التمثال فلا تمت لفترة الرعامسة لأن ملامح فن الملك رمسيس الثاني واضحة ويعلمها الجميع". وأنهى أبودشيش، حديثه: "أعتقد أن هذا التمثال خاص بالملك امنحتب الثالث نب ماعت، فالملامح الفنية واضحة جدا مقارنة مع تماثيله في كل المتاحف، وأود أن أتساءل عن الدليل العلمي الذي استندت عليه وزارة الآثار على أن هذا التمثال للملك رمسيس الثاني؛ فالنص والفن لا يؤكدان ذلك".

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كانت هذه تفاصيل خبر خبير أثري: تمثال "ميت رهينة" خاص بأمنحتب الثالث وليس رمسيس الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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