مصر | "لعب العيال" وراء ذبح عامل على يد شقيقين بـ"الساطور" في حلوان

وتلقى المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفى العام، مفادها، استقبال جثة المدعو "أحمد محمود"، عامل، ومقيم بمنطقة عرب غنيم، وبها بجرح قطعي في الرقبة، وطعنات في أنحاء متفرقة من الجسد، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين الضحية وشقيقين من جيرانه.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد البنداري والمقدم أحمد الشربيني نائب المامور وتم القبض على المتهمين، وتبين أنهما كل من "سيد.م"، وشقيقه "محمود".

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.