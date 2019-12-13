مصر | مصدر: الجدة المتهمة بالشروع في قتل طفلة بأطفيح "مريضة نفسيا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر: الجدة المتهمة بالشروع في قتل طفلة بأطفيح "مريضة نفسيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، بأن الطفلة المصابة بنزيف داخلي واشتباه ما بعد الارتجاج إثر التعدي عليها بالضرب بـ" شاكوش" على رأسها بمركز اطفيح، جنوب المحافظة، حالتها الصحية مستقرة، وتدعي " فاطمة"، نافيا ما تداولته بعض المواقع الإخبارية، حول وفاتها إثر إصابتها.

وأضاف المصدر لـ" الخليج 365"، أن زوجة جد الطفلة للأب هي من تعدت عليها بالضرب على رأسها، لرغبتها في عدم زيارتها، مشيرا إلى أن جد الطفلة متوفي، ووالدة الطفلة هي التي حررت محضرا بالواقعة، وإتهمت زوجة الجد بالتعدي على ابنتها بالضرب والشروع في قتلها.

وواصل المصدر ذاته أن المتهمة يظهر عليها علامات الإرتباك "مريضة نفسيا"، مبينا "متكلمتش من وقت القبض عليها".

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كانت تعدت سيدة عجوز بالضرب بـ"شاكوش" على رأس حفيدة زوجها، محدثة إصابتها بنزيف داخلي واشتباه ما بعد الارتجاج، لرغبتها في عدم زيارة الطفلة لجدها، وتمكنت القوات من القبض عليها وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، إشارة من مستشفى أطفيح المركزي بوصول طفلة 4 سنوات مصابة بجرح رضي بفروة الرأس ونزيف داخلي بالمخ واشتباه ما بعد الارتجاج، وبالفحص وبمناقشة والدة الطفلة اتهمت زوجة الجد للأب 60 سنة بإحداث إصابتها عن طريق ضربها بـ"الشاكوش" لرغبتها في عدم زيارتها لجدها وفرت هاربة.

وتم إعداد أكمنة وضبطها واعترفت بارتكابها للواقعة، ورحجت التحريات والتحقيقات أن المتهمة "مهتزة نفسيا"، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.