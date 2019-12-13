مصر | "كانت بتنتقم من والده".. توقيع الكشف الطبي على الطفل مروان بعد تعذيبه على يد أمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كانت بتنتقم من والده".. توقيع الكشف الطبي على الطفل مروان بعد تعذيبه على يد أمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، في واقعة تعذيب الطفل "مروان" صاحب الـ5 أعوام على يد والدته وتدعى "تهاني" بداخل شقة بالطالبية، بالكشف الطبي على الطفل، لبيان الإصابات التي لحقت بالطفل من عدمه، إثر تعذيبه على يديها، لكتابة تقرير واف عن ظروف الواقعة وملابساتها.

وبدأت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع والده "الطفل مروان"، إثر تعذيبه على يديها بمنطقة الطالبية بالجيزة، فيما طلبت النيابة الاستماع لأقوال الطفل ووالده.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الأم وتدعى "تهاني" قامت بتعذيب طفلها، للانتقام من والده الذي تركها وتزوج من سيدة أخرى، فيما تعدت عليه بالضرب والركل بالقدم والصفع على الوجه، طالبة زهقت منه ومن تربيته، حتى يأتي والده ويأخذه ليتكفل بتربيته.

ونجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في التوصل إلى هوية السيدة المتهمة بتعذيب ابنها البالغ من العمر 5 سنوات، ويدعى " مروان" بشارع العروبة بمنطقة الطالبية، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة.

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وكان تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بوك، فيديو لسيدة تقوم بتعذيب نجلها، وتجبره على الاتصال بوالده لكي يصطحبه إلى منزله.

وظهر في الفيديو، طفل لا يتعدى عمره خمس سنوات، تقوم سيدة بضربه، وتطلب منه الاتصال بوالده، قائلة: "قل له تعالى خدني، روح عيش معاه رميك زي الكلب، يا عديم الأهل أنا مش لاقيه راجل يسأل عليك، وأنا مش هربي عيال حد".

وطلبت السيدة من الطفل توجيه رسالة إلى والده وهو ما جعل الطفل يطلب من والده أن يأخذه قائلًا: "تعالى خدني يا بابا مش عاوز أعيش معاها".

وطالب رواد موقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك التوصل إلى هوية السيدة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، كما ناشدوا والد الطفل، عدم تركه عند أهل السيدة