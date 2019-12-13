أخبار مصر | نائب محافظ الجيزة تشارك فى افتتاح مركز توجيه المرأة المعنفة بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب محافظ الجيزة تشارك فى افتتاح مركز توجيه المرأة المعنفة بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت محافظة الجيزة فى افتتاح مركز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة بمدينة السادس من أكتوبر، حيث أكدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع والبيئة خلال حضورها الافتتاح أن مراكز الاستضافة تهدف الى تعزيز تماسك الأسرة المصرية وترسيخ النظرة الإيجابية للسيدات والفتيات وحمايتهن من جميع ممارسات العنف ومساعدتهن على إعادة الاندماج في الأسرة والمجتمع.

وأوضحت أن دعم مراكز استضافة وتوجيه المرأة، هو جزء من تمكين النساء وإتاحة مساحات آمنة لهن وبالتالي تهتم محافظة الجيزة فى ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم سبل الدعم المختلفة التي يحتاجها مركز الاستضافة المفتوح والمجهز لاستضافة ليس سيدات الجيزة فقط ولكن السيدات من المحافظات المختلفة.



وأشارت نائب المحافظ فى كلمتها خلال الافتتاح أن محافظة الجيزة تسعى دائمًا عن طريق إدارة شئون المرأة ووحدة تكافؤ الفرص وبمشاركة وزارة التنمية المحلية وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بإقامة سلسلة ندوات فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة وأسبابه وكيفية التصدي له ومناقشة المشكلات المطروحة وكيفية التصدي لها والعمل على توفير عائد مادي ينتج عن تعليمهن حرف تعود عليهن بالربح. وأشارت نائب المحافظ فى كلمتها خلال الافتتاح أن محافظة الجيزة تسعى دائمًا عن طريق إدارة شئون المرأة ووحدة تكافؤ الفرص وبمشاركة وزارة التنمية المحلية وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بإقامة سلسلة ندوات فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة وأسبابه وكيفية التصدي له ومناقشة المشكلات المطروحة وكيفية التصدي لها والعمل على توفير عائد مادي ينتج عن تعليمهن حرف تعود عليهن بالربح. وأوضحت نائب محافظ الجيزة أن المرأة هي عماد الأسرة فإن خدمتها وحل مشاكلها تُعد من الأولويات البارزة في أجندة محافظة الجيزة ومن أساسيات هذه الخدمة تبني محافظة الجيزة للمبادرة العالمية "مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات" والتي يتم تنفيذها في مناطق (إمبابة وبولاق الدكرور).