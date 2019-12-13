أخبار مصر | محمد طارق يفوز بلقب منشد الشارقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد طارق يفوز بلقب منشد الشارقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصد المنشد المصري محمد طارق لقب منشد الشارقة والتي تقام في دولة الإمارات مستندًا لرصيد من الخبرات في العديد من الحفلات بمصر والأردن المغرب وإندونيسيا وجنوب أفريقيا وموريتانيا وباكستان.

ويعد طارق من أهم المنشدين الشباب لما يمتلكه من خبره كبيرة ولغات عدة، حيث يقوم بالإنشاد بالعديد من اللغات منها الإنجليزية والإندونيسية والأردية.

وشارك الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين في لجنة التحكيم الرئيسية ببرنامج مسابقة منشد الشارقة في دورته الثانية عشر، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإشراف الشيخ سلطان بن احمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للاعلام، وبمتابعة شخصية من مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون محمد خلف.

وعن مشاركته في اللجنة قال التهامي، إن مسابقة منشد الشارقة هي الحدث الأكبر في تاريخ الإنشاد علي مستوى العالم الإسلامي والتي ترسي معاني الحب والتألف والروحانيات بين الشباب، في تنافس نبيل وأخلاقي، بعيد عن ثقافة العنف والتطرف الذي انتشر في الوطن العربي في الحقبة الأخيرة، وهذا ليس بجديد علي دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة في جميع الفنون الإنسانية.