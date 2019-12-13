شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يتفقد الأعمال الإنشائية لفرع جامعة الملك سلمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الأعمال الإنشائية لفرع جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ. Advertisements وقال المحافظ إنه يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لفرع جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ والعمل يجري على قدم وساق على مساحة 35 فدانا بشرم الشيخ. ومن المقرر افتتاح ٤ كليات فيها للدراسة خلال شهر أكتوبر المقبل بشرم الشيخ، موضحا أن الكليات التي ستفتح في العام الجاري هي كلية الالسن واللغات والتطبيقية، كلية السياحة والضيافة، كلية العمارة، كلية الفنون والتصميم بشرم الشيخ وكليات الطب وكلية علوم وهندسة الحاسبات وكلية الهندسة وكلية الصناعات التكنولوجيه وكلية الصيدلة وكلية التمريض وكلية العلوم بطورسيناء على مساحة 355 فدان وكليات علوم المجتمع وكلية العلوم الادارية وكلية الزراعات الصحراوية كلية الطب البيطري براس سدر على مساحة 330 فدانا. كما تفقد المحافظ أعمال التجميل والتشجير والرصف استعدادا لمنتدي شباب العالم.

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