شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. محافظ الغربية يشارك في الرسم على جدار المباني بطنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة تفقدية يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بجولة تفقدية عصر اليوم بشوارع حي أول وثان طنطا لمتابعة أعمال مبادرة «بأيدينا نجملها» التي يشارك بها جامعة طنطا وحزب مستقبل وطن بالتعاون مع محافظة الغربية.

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حيث بدأ محافظ الغربية جولته بشارعي على مبارك ثم شارع كفر عصام وشارع محب حيث ألتقى بالشباب المشاركين في المبادرة أثناء رسم لوحات جدارية لتجميل الأسوار الخارجية حيث قام بمشاركتهم في أعمال الرسم والتلوين.

موجهاً بمراعاة أن تعكس الرسومات تاريخ المحافظة ومعالمها الدينية والأثرية والحضارية وأيضاً تتضمن الرسومات التي تعزز قيم الولاء والإنتماء للوطن.

وخلال الجولة؛ أكد محافظ الغربية أن المبادرة اليوم بطنطا هي البداية وأن الأيام القادمة ستشهد العديد من المبادرات التي ستنعكس بالإيجاب على حياة المواطنين، مقدماً الشكر لكل من ساهم في هذه المبادرة من جامعة طنطا وحزب مستقبل وطن وطالب الجميع بإعلاء قيم المشاركة المجتمعية للنهوض بالمحافظة.

محافظ الغربية يشارك فى الرسم على جدار المبانى بطنطا

محافظ الغربية يشارك فى الرسم على جدار المبانى بطنطا

محافظ الغربية يشارك فى الرسم على جدار المبانى بطنطا

محافظ الغربية يشارك فى الرسم على جدار المبانى بطنطا

محافظ الغربية يشارك فى الرسم على جدار المبانى بطنطا

محافظ الغربية يشارك فى الرسم على جدار المبانى بطنطا

محافظ الغربية يشارك فى الرسم على جدار المبانى بطنطا

محافظ الغربية يشارك فى الرسم على جدار المبانى بطنطا

محافظ الغربية يشارك فى الرسم على جدار المبانى بطنطا

محافظ الغربية يشارك فى الرسم على جدار المبانى بطنطا

محافظ الغربية يشارك فى الرسم على جدار المبانى بطنطا

محافظ الغربية يشارك فى الرسم على جدار المبانى بطنطا