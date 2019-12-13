شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان: صرف 124 ألف جنيه مستحقات وتعويضات لـ6 مصريين بالأردن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، فضلا عن تعويض الدفعة الواحدة للورثة، وبلغت 4962 ديناراً أردنياً، أي ما يوازي 124 ألف جنيه مصرى تقريبا، فضلا عن حل شكوى العامل «نادر.ع.ع» ضد كفيله «أحمد.ص» بحصول العامل على إجازة سنوية لمدة شهرين.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إن وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج.

Advertisements

وأشار إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى مع المستشار العمالى بالأردن، أشرف الحرايرى، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسؤولى الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر ذلك عن حل مشكلة العامل «علي.ر» ضد الكفيل «أحمد.س» وصرف مبلغ ٥٠٠ دينار ما يعادل ١٢٥٠٠جنيه مصري واستلام جواز السفر.

كما تم حل شكوى «مصطفى.م.م» ضد الكفيل «سامر.م» حجز، وصرف مبلغ ٢٥٠٠دينار ما يعادل ٦٢٥٠٠ جنيه مصري واستلام جواز السفر، وحل شكوى العامل «محمد.أ» ضد الكفيل «أمجد.م» وصرف مبلغ ١١٠٠ دينار، ما يعادل ٢٧٥٠٠ جنيه مصري واستلام جواز السفر، وشكوى العامل «عابد. س» ضد الكفيل «قاسم .أ» وصرف مبلغ ٢٥٠ دينارا، ما يعادل ٦٢٥٠ جنيها مصريا.

وتم صرف راتب تقاعد لورثة المرحوم «إبراهيم.م.أ» من أول يناير 2018 تاريخ الوفاة، مع صرف مبلغ 500 دينار، ما يعادل 12500 جنيه مصري مصروفات جنازة، وصرف راتب تقاعد لورثة المرحوم إسماعيل.ع.أ، وذلك بعد تقديم شكوى للضمان الاجتماعي بحدوث حادث للمتوفى مع عدم إدراج الشركة اسمه في الضمان الاجتماعي، وقد أدت الشكوى إلى صرف راتب للورثة وتم أيضا استلام مبلغ نقدي كتعويض، وصرف تعويض الدفعة الواحدة لورثة المرحوم أسامة بقيمة ١١٢.٥٠ دينار ما يعادل ٢٨٠٠ جنيه مصري.