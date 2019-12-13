شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط طالب بطب المنصورة هدد بتفجير نفسه في الشارع.. ومصادر أمنية: مختل نفسيًّا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت مباحث الدقهلية، مساء الجمعة، القبض على طالب فلسطينى بالفرقة الأولى بكلية طب المنصورة عقب تهديدة بتفجير نفسه بالشارع.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث، بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوجود شاب فلسطينى يحمل حقيبة ويهدد بتفجير نفسه بتقاطع شارع الترعة مع أحمد ماهر أمام البنك الأهلي دائرة قسم أول المنصورة.

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انتقل ضباط المباحث تحت إشراف اللواء سيد سلطان، مدير المباحث، وقوات الحماية المدنية والمفرقعات إلى مكان البلاغ وتم التعامل مع الشاب والسيطرة عليه وبالفحص تبين أن الحقيبة فارغة ولا يوجد بها متفجرات.

تم القبض على الشاب وتبين أنه يدعى «عبدالله. النجيرى» 20 سنة، فلسطينى الجنسية طالب بالفرقة الأولى بكلية طب المنصورة.

وأكدت مصادر أمنية ان الطالب مختل نفسيا وظل يهذى بجمل غير مفهومة عقب القبض عليه ولا يوجد بحوزته أسلحة ولا متفجرات وكان تهديده كاذبا.

تم تحرير محضر بالواقعة عقب اصطحاب الشاب لقسم أول المنصورة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.