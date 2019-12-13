شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي تشكر النائب العام لسرعة استجابته للتحقيق في واقعة تعذيب أم لطفلها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي بسرعة استجابة النائب العام المستشار حمادة الصاوي، وتوجيهه بالتحقيق في واقعة تعذيب أم لطفلها التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشارت إلى أن ذلك يعكس حرص النائب العام على المصلحة الفضلى للطفل واهتمامه وتفاعله ضد ما يتم رصده من انتهاكات.

ووجهت الوزيرة، الجمعة، الشكر للنائب العام وأعضاء النيابة العامة القائمين على التحقيق، وأشادت بتعاونهم مع ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي المتواجدين بسراي النيابة أثناء سير التحقيقات في انتظار قرار النيابة.

وفي وقت سابق ، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها تتابع الواقعة منذ الساعات الأولى لانتشار الأنباء عنها، وتواصلت مع كافة الجهات لضمان إنقاذ الطفل، معربة عن استعداد الوزارة لاستلام الطفل وإيداعه دار رعاية مناسبة إذا ما قررت النيابة ذلك.