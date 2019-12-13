شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي وقرينته يشهدان افتتاح فعاليات مسرح شباب العالم بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته، مساء الجمعة، افتتاح فعاليات مسرح شباب العالم في نسخته الثانية ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بمدينة السلام شرم الشيخ.

وبدأت فعاليات مسرح شباب العالم بمسرحية المحاكمة التي يشرف عليها المخرج خالد جلال، حيث تناقش قضايا إنسانية وتُعرض في إطار فني متفرد عن الصراعات التي تواجه البشرية.

وجاءت المسرحية في إطار افتتاح مسرح شباب العالم في نسخته الثانية ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة السلام شرم الشيخ.

الجدير بالذكر أن مسرح شباب العالم يُقام للعام الثاني على التوالي ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، ليكون محورًا يجمع بين مختلف الفنون والثقافات وألوان الإبداع ومنصة للموهوبين لاستعراض مواهبهم وإبداعاتهم أمام شباب العالم.

كما يعد مسرح شباب العالم مسرحًا ونقطة التقاء أسسها الشباب من أجل الشباب؛ ليجمع الفنانين الواعدين من جميع أنحاء العالم لتقديم مواهبهم الفائقة، والتعبير عن ثقافاتهم عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية.

وتعد النسخة الثانية من مسرح شباب العالم هذا العام إنعكاسًا للقضايا التي سيتم مناقشتها خلال الجلسات كما لو أنها مرآة لعرض الموضوعات بشكل فني وثقافي.

وتقام عروض المسرح في موسمه الثاني هذا العام تحت شعار "الفنون .. إحياءً للإنسانية"، وهو شعار سينعكس على محتوى فقرات المسرح المختلفة التي انطلقت مساء اليوم بالعرض الافتتاحي، ثم تستمر العروض المختلفة على مدار يومي الأحد والاثنين المقبلين.

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يأتي ذلك تنفيذًا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال النسخة الأولى من المنتدى عام 2017، بإقامة ورشة من الشباب تناقش القضايا المختلفة من خلال إطار فني هادف، حيث أقام بالفعل المخرج خالد جلال ورشة عمل العام الماضي، قدّم من خلالها مسرحية "الزائر" على مسرح شباب العالم في نسخته الأولى، وتناولت المسرحية قضية التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع، وقام بإعداد ورشة أخرى للفنانين المرشحين لتقديم عرض هذا العام بمشاركة 16 جنسية مختلفة حول العالم بخلاف الفنانين المصريين.

وأقامت إدارة مسرح شباب العالم في نسخته الثانية ورشة خاصة لخمسة من الفنانين الشباب الذين شاركوا العام الماضي في فعاليات المسرح، كأحد فعاليات منتدى شباب العالم.

ويحمل هؤلاء الشباب جنسيات دول مختلفة مثل: روسيا والكاميرون ونيجيريا والبوسنة والهرسك. وقد أعربوا عن رغبتهم في تقديم عمل فني متكامل فيما بينهم كهدية لمسرح المنتدى في نسخته الثانية هذا العام 2019.

ويأتي ذلك تلبية لرغبة هذه المجموعة في إعادة لم الشمل مرة أخرى، خاصة بعد ما حظوا به من حفاوة استقبال، ومشاركتهم المميزة في فعاليات المسرح في نسخته الأولى سواء بالغناء أو العزف في عروض المسرح المختلفة.

الجدير بالذكر أن إدارة المنتدى قد أعلنت عن شعار المسرح هذا العام، وهو "الفنون .. إحياءً للإنسانية Art.. Reviving Humanity".

وسينعكس الشعار على محتوى فقرات المسرح المقدمة على مدار أيام المنتدى.

وأعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن مجموعة من المفاجآت على مسرح هذا العام، والذي انطلقت فاعلياته الي م الجمعة، ثم تستمر عروضه المختلفة على مدار يومي 15 - 16 ديسمبر بعد الافتتاح الرسمي للمنتدى بمشاركة نجمتين من الوطن العربي تمثلان جيلين مختلفين.

يعد الجيل الأول الذي تمثله المطربة التونسية غالية بنعلي والملقبة بـ “سفيرة الغناء العربي"، يشمل أغاني زمن الفن الجميل لكوكب الشرق أم كلثوم وغيرهم من كبار الفنانين، كما ستؤدي خلال أيام المنتدى العديد من الأغاني الخاصة بها والتي تغنيها بأسلوبها المميز وصوتها القوي والعذب، ومن أشهر الأغاني التي قدمتها "بنعلي" أغنية "بنت الريح" والتي وصفت بها نفسها، وكذلك أغنيات "دام دائمًا"، و"لو كان لي قلبان"، و"يا مسافر وحدك"، و"لاموني اللي غاروا مني"، والعديد من الأغاني الرائعة الأخرى.

أما الجيل الثاني فتمثله المطربة اللبنانية الصاعدة ماريتا حلاني، وهي مغنيَةٌ ومؤلفة موسيقيّة وكاتبة أغانٍ لبنانيّة، بدأت مسيرتها الفنيّة في سنٍ مبكرة لم تعتمد فيها على كونها ابنة المطرب عاصي الحلاني، ولكنها استهدفت الوصول لقلوب الشباب العربي اعتماداً على صوتها وموهبتها.