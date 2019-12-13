شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تتابع التحقيقات في واقعة تعذيب أم لطفها بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تتابع وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي باهتمام بالغ واقعة تعذيب أم لطفلها وتداول الفيديو الخاص بواقعة التعذيب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكلفت معاون الوزير للرعاية علاء عبدالعاطي بمتابعة الواقعه والذي يتواجد حاليا بصحبة الطفل مروان والام ووالد الطفل بسرايا النيابة. وقالت الوزيرة في تصريحات صحفية، الجمعة، إن الوزارة في انتظار قرار النيابه العامة بشأن الطفل وعلى استعداد لاستلام الطفل وإلحاقه بدار رعاية مناسبة بما يحقق المصلحة الفضلي للطفل حال امرت النيابة العامه بذلك.

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