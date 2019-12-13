شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للطفولة» يتدخل لإنقاذ طفل عذبته أمه بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الجمعة، ببلاغ للنيابة العامة، في واقعة تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي لفيديو مصور لسيدة تقوم بضرب طفل وتطلب منه إبلاغ والده بعدم رغبته في العيش مع أمه.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل 16000 رصد الواقعة وقام بتحرير بلاغ رقم (8112) بتاريخ 13 ديسمبر 2019، نقلاً عن مواقع التواصل الاجتماعي، وبدوره أبلغ النيابة العامة التي تحركت على الفور باستدعاء الأب والذي تبين أنه منفصل عن زوجته وبينهما خلافات أسرية، والطفل عمره خمس سنوات ومقيم مع أمه بمنطقة العمرانية، بمحافظة الجيزة.

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وأشارت «العشماوي» إلى أنه حرصاً على مستقبل الطفل ولوقف الانتهاكات التي تعرض لها، قام المجلس بإرسال محام من وحدة الدعم القانوني لحضور التحقيقات مع الأب أمام نيابة حوادث جنوب الجيزة؛ لمتابعة سير التحقيقات، كما تم إرسال اختصاصي من خط نجدة الطفل مع رجال المباحث الذين قاموا على الفور بضبط السيدة صاحبة الفيديو والطفل، وجار عرضهم على النيابة العامة للاستماع إلى أقوالهم.

وأكدت العشماوي أن هذه الواقعة أظهرت إساءة لكرامة وحقوق الطفل، وتعريضه للخطر، وفقا لحكم المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، مشيرة إلى أنه بناء على قانون الطفل وكتاب دوري النيابة العامة (7) 2018، طلبت النيابة العامة تقرير خط نجدة الطفل لتحديد المصلحة الفضلى للطفل، حيث تباشر النيابة العامة تحقيقاتها بإشراف المستشار يحيى الزارع، المحامي لعام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، والمستشار هشام حاتم، رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية.

وشددت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة على أن المجلس يتابع على مدار 24 ساعة، ويرصد أية انتهاكات قد يتعرض لها الأطفال، ليقوم بدوره على الفور بحماية أي طفل معرض للخطر.