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قرار من النائب العام بشأن واقعة تعذيب أم لطفلها بالجيزة

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أحمد شلبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن قرار من النائب العام بشأن واقعة تعذيب أم لطفلها بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي نيابة جنوب الجيزة الكلية بالتحقيق فيما رصدته وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام من نشر مشهد مصور على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة تعنف طفلا وتضربه نكاية في والده.

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، مساء الجمعة، أن النيابة العامة بادرت بالاتصال بوالد الطفل واستدعته وتستمع لأقواله، بينما انتقلت النيابة العامة على الفور إلى مسكن الطفل المجني عليه حسبما أرشد عنه والده بمنطقة الطالبية.

وتبين وجود الطفل به ومن عنفته واتضح أن الطفل يدعى مروان وأن الأخيرة هي أمه؛ فاصطحبتهما وأختا له من أمه تواجدت معهما إلى مقر النيابة لسماع أقوالهم؛ والتحقيقات لا تزال مستمرة لكشف الحقيقة وتفاصيلها.

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