شكرا لقرائتكم خبر عن الروبوت صوفيا وفرقة حورس وموزار أبرز المشاركين بمسرح شباب العالم اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق بعد قليل مسرح شباب العالم إحدى فعاليات منتدى شباب العالم، والذى يعد محورًا للفنون يضم مجموعة متنوعة من العروض خلال فترة انعقاد المنتدى بشرم الشيخ من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة السلام.

ويشارك فى المسرح اليوم عدد كبير من الفنانين منهم فرقة موزار طيف الخيال من المغرب، ورولا ذكى والفنان Fatmir Mura من ألبانيا، و Kuana adebisi من أمريكا وفرقة marisa hamamoto من أمريكا وبولاندا، وفرقة حورس من مصر، و "the traial" وهى فرقة من جنسيات مختلفة بالإضافة إلى الروبوت صوفيا.

Advertisements

يعد مسرح شباب العالم محورًا للفنون يضم مجموعة متنوعة من العروض بما في ذلك العروض الموسيقية والمسرحيات وعروض stand-up comedy والعديد من الكلمات الملهمة وغير ذلك الكثير، بمشاركة 200 فنان شاب، أصبح مسرحنا فرصة للشباب الموهوبين من جميع أنحاء العالم لعرض وجهات نظرهم والتعبير عنها من خلال الفنون المختلفة.