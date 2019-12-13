أخبار مصر

الروبوت صوفيا وفرقة حورس وموزار أبرز المشاركين بمسرح شباب العالم اليوم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الروبوت صوفيا وفرقة حورس وموزار أبرز المشاركين بمسرح شباب العالم اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق بعد قليل مسرح شباب العالم إحدى فعاليات منتدى شباب العالم، والذى يعد محورًا للفنون يضم مجموعة متنوعة من العروض خلال فترة انعقاد المنتدى بشرم الشيخ من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة السلام.

 

ويشارك فى المسرح اليوم عدد كبير من الفنانين منهم فرقة موزار طيف الخيال من المغرب، ورولا ذكى والفنان Fatmir Mura  من ألبانيا، و Kuana adebisi  من أمريكا وفرقة marisa hamamoto من أمريكا وبولاندا، وفرقة حورس من مصر، و "the traial" وهى فرقة من جنسيات مختلفة بالإضافة إلى الروبوت صوفيا.  

Advertisements

 

يعد مسرح شباب العالم محورًا للفنون يضم مجموعة متنوعة من العروض بما في ذلك العروض الموسيقية والمسرحيات وعروض stand-up comedy والعديد من الكلمات الملهمة وغير ذلك الكثير، بمشاركة 200 فنان شاب، أصبح مسرحنا فرصة للشباب الموهوبين من جميع أنحاء العالم لعرض وجهات نظرهم والتعبير عنها من خلال الفنون المختلفة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الروبوت صوفيا وفرقة حورس وموزار أبرز المشاركين بمسرح شباب العالم اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا