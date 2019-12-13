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شكرا لقرائتكم خبر عن الروبوت صوفيا وفرقة حورس وموزار أبرز المشاركين بمسرح شباب العالم اليوم والان مع تفاصيل الخبر
ويشارك فى المسرح اليوم عدد كبير من الفنانين منهم فرقة موزار طيف الخيال من المغرب، ورولا ذكى والفنان Fatmir Mura من ألبانيا، و Kuana adebisi من أمريكا وفرقة marisa hamamoto من أمريكا وبولاندا، وفرقة حورس من مصر، و "the traial" وهى فرقة من جنسيات مختلفة بالإضافة إلى الروبوت صوفيا.
يعد مسرح شباب العالم محورًا للفنون يضم مجموعة متنوعة من العروض بما في ذلك العروض الموسيقية والمسرحيات وعروض stand-up comedy والعديد من الكلمات الملهمة وغير ذلك الكثير، بمشاركة 200 فنان شاب، أصبح مسرحنا فرصة للشباب الموهوبين من جميع أنحاء العالم لعرض وجهات نظرهم والتعبير عنها من خلال الفنون المختلفة.
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