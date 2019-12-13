اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يهنئ الجزائر وعبد المجيد تبون بنجاح الانتخابات الرئاسية.

الرئيس السيسى يهنئ الجزائر وعبد المجيد تبون بنجاح الانتخابات الرئاسية

الحكومة: لاصحة لتسريح 3 ملايين موظف مع الانتقال للعاصمة الإدارية

قطع المياه 12 ساعة عن بولاق وشمال الجيزة وشارعى الهرم وفيصل وكفر طهرمس

إصابة 25 على الأقل فى انفجار بمدينة بلانكنبرج شرق ألمانيا Advertisements

الإسكان: حجز أول وحدات سكنية بمساحة 116 مترا فى بورسعيد ودمياط الأحد

أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-12-2109 فى مصر

الرئيس الفلسطينى يصل شرم الشيخ للمشاركة فى منتدى شباب العالم

CNN: أرامكو السعودية أول شركة تبلغ قيمتها تريليونى دولار فى العالم

الأرصاد: غدًا رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12درجة

الأهلي يعلن رسمياً التعاقد مع محمود كهربا لمدة 4 سنوات ونصف

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