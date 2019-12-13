تعرف على أهم جلسات وفعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد منتدى شباب العالم عدد من الجلسات المهمة خلال فترة انعقاده بشرم الشيخ من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة السلام. وتتناول الجلسات عددًا من النقاط المحورية، كالتالى: "جلسة أثر التغيرات المناخية على الإنسانية: انعكاسات وحلول".. وتعكس الجلسة الحاجة الماسة للتعامل العاجل مع قضية تغير المُناخ.

"جلسة أفاق التنمية المستدامة بإفريقيا: فرص وتحديات".. وتناقش الجلسة فرص تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا من خلال تنفيذ مشروعات تكاملية بالقارة، والتحديات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات

"جلسة الأمن الغذائي في إفريقيا: كيف نحقق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة؟".. وتتطرق الجلسة للأمن الغذائي كركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وستسلط الضوء على السلوك الغذائي للأفراد والشعوب والعقبات التي تواجه توفير الأمن الغذائى.

"جلسة التحديات التي تواجه العمل الإبداعي في عصر التكنولوجيا الرقمية".. وستناقش الجلسة التحديات المختلفة لإنجاز العمل الإبداعي في ظل تطور التكنولوجيا المرتبطة بالإبداع، مع التركيز بشكل خاص على أثر بمنصات العرض بحسب الطلب VOD، وبتقنيات الواقع الافتراضي VR والواقع المُدمج AR على العمل الابداعي.

"جلسة التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين".. وتلقي الجلسة الضوء على عدد من التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، مثل الإرهاب والنزاعات المسلحة.

"جلسة التعاون في قطاع الطاقة بين دول المتوسط".. وتركز على أهم جوانب التعاون والتنسيق بين دول المتوسط في مجال اقتصاديات الطاقة، مثل التعاون في مجال التنقيب عن الغاز، ونقله، وتخزينه.

"جلسة التميز المؤسسي الحكومي والتحول الرقمي".. وتوضح مفهوم التحول الرقمي ودوره في تحقيق التميز المؤسسي.

"جلسة الذكاء الإصطناعي والبشر: من المتحكم؟".. وتهدف الجلسة لتوضيح دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تغيير نمط الحياة الحديثة، وتقييم توقعات تطور مراحل الذكاء الاصطناعي ومعادلتها للذكاء البشري.

"جلسة المرأة والحق في التنمية".. وتهدف الجلسة إلى تسليط الضوء على أهمية تمكين المرأة على جميع الأصعدة كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

"جلسة Block chain : تحولات كبرى في العالم الرقمي".. وتستعرض الجلسة تقنية الـBlockchain والتحولات التي خلقتها في عالم التكنولوجيا الرقمية، وتتناول ما توفره تلك التقنية من مزايا في المجال الاقتصادي والتطبيقات المختلفة، كما تناقش حدود استخدام تلك التقنية على الصعيد الفني.

"جلسة دور الفنون في التعامل مع قضايا الإنسانية".. وتناقش بحث كيفية استخدام الفنون كأداة لنشر ثقافة الوسطية ومحاربة الأفكار المتطرفة في ظل العولمة.

"جلسة دول المتوسط: حضارات إنسانية عريقة وتاريخ مشترك".. وتركز الجلسة على إبراز الأهمية الاستراتيجية للبحر المتوسط منذ فجر التاريخ. وتوضيح الترابط الحضاري بين البحر المتوسط والإنسانية.

"جلسة سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة".. وتُناقش الجلسة كيفية مواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية وتفعيل الفرص الإيجابية المتاحة وفقا للمصالح المشتركة بين تلك الدول، وذلك من خلال تطوير سياسات دول المتوسط وتفعيل منصات الحوار الإقليمي ضمن فعاليات تشاركية ما بين الحكومات.

"جلسة كيف تبقي آمنا في العالم الرقمي".. وتتناول سبل تحقيق الاستفادة من منصات الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الفرد والمجتمع.

"جلسة كيف نستعد للثورة الصناعية الرابعة؟".. وتهدف الجلسة إلى توضيح مفهوم الثورة الصناعية الرابعة، تسليط الضوء على مظاهرها، وومحركاتها الأساسية، وإيجابياتها وسلبياتها.

"جلسة مكافحة خطاب التطرف والكراهية على وسائل التواصل الإجتماعي".. وتناقش الجلسة سُبل التصدي لخطاب الكراهية والتحريض على العنف المتنامي على وسائل التواصل الاجتماعي، والسياسات المقترحة للتغلب على انتشار التنمر الالكتروني والممارسات العنصرية والتمييزية وطرق معالجة الأسباب الجذرية لتلك الظواهر.

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