شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يأمر بالاستماع لأقوال أطراف واقعة تعذيب طفل الطالبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر النائب العام نيابة جنوب الجيزة الكلية بالتحقيق فيما رصدته وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام من نشر مشهد مصور على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة تعنف طفلا وتضربه نكاية في والده. وأجرت النيابة العامة اتصالا بوالد الطفل واستدعته لسماع أقواله، وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مسكن طفل تعرض للتعذيب (المجني عليه) حسبما أرشد عنه والده بمنطقة الطالبية؛ حيث تبين وجود الطفل ووالدته (المتهمة). واتضح أن الطفل يدعى "مروان" وأن الأخيرة هي أمه؛ فاصطحابهما فريق النيابة وشقيقة الطفل الضحية من أمه إلى مقر النيابة لسماع أقوالهم؛ والتحقيقات لا زالت مستمرة لكشف الحقيقة وتفاصيلها.

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