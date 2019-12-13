اللجنة القضائية بالكونجرس الأمريكى توصى بمساءلة ترامب بتهمة استغلال السلطة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى، اليوم الجمعة، بمساءلة الرئيس دونالد ترامب بتهمة إساءة استغلال السلطة مما يفسح الطريق أمام إجراء تصويت بمجلس النواب بكامل أعضائه الأسبوع القادم. وتتهم المادة التى أقرتها اللجنة ترامب بإساءة استغلال سلطته بمحاولة إرغام أوكرانيا على التحقيق مع منافسه السياسى جو بايدن الأوفر حظا بالحصول على ترشيح الحزب الديمقرطى لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة ضد ترامب. وسوف تصوت اللجنة فى وقت لاحق على تهمة أخرى تتعلق بعرقلة عمل الكونجرس فى تحقيق بشأن أوكرانيا.

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