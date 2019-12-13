محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
التزمت عجوز الصمت منذ وصولها ديوان قسم شرطة أطفيح جنوب محافظة الجيزة، على خلفية اتهامها بالشروع في قتل حفيدتها.
البداية تعود إلى تلقى مأمور قسم شرطة أطفيح بلاغا من مستشفى أطفيح المركزي بوصول الطفلة "فاطمة" 4 سنوات، مصابة بنزيف داخلي واشتباه ما بعد الارتجاج.
تحريات مباحث فرقة شرق الجيزة توصلت إلى أن جدة المصابة وتبلغ من العمر 60 سنة، وراء ارتكاب الواقعة، وأنها اعتدت عليها مستخدمة شاكوش؛ بسبب رفض الطفلة زيارة منزل جدها المتوفى.
عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة من مباحث أطفيح من ضبط المتهمة، التي أخذت تردد كلمات غير مفهومة كما لو أنها تعاني من اضطراب نفسي، والتزمت الصمت منذ وصولها القسم.
مصدر أمني مسؤول نفى ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية بوفاة الطفلة، مؤكدا أنها على قيد الحياة، وتخضع لعناية طبية فائقة.
كانت هذه تفاصيل خبر ملابسات جديدة في شروع عجوز بقتل حفيدتها: "متكلمتش من لحظة القبض عليها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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