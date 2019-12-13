بعد ضبط الأم.. مصدر يكشف مصير الطفل مروان ضحية تعذيب والدته في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر مسؤول عن مصير الطفل مراون الذي تعرض للضرب المبرح من والدته بمنطقة الطالبية.

وتمكنت قوة من فرقة الطالبية والعمرانية من ضبط الأم وتدعى "تهاني.غ" 36 سنة، مقيمة بشارع العروبة، و1لك بمشاركة مأمورية من المجلس القومي للأمومة والطفولة برئاسة الدكتورة عزة العشماوي، وتحت إشراف صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي إن لجنة من المجلس بصدد إعداد تقرير وافٍ عن حالة الطفل صاحب الـ5 سنوات، سيشمل الانتهاكات التي تعرض إليها على يد والدته، وتوقيع الكشف الطبي عليه وإلحاق التقرير الطبي بالمحضر.

أضاف المصدر -الذي رفض نشر اسمه- أن التقرير سيتطرق إلى حسن معاملة الأب لأبنائه الأربعة المتواجدين رفقته، مرجحا صدور قرار من الجهات المختصة بأحقية الأب في حضانة نجله بسبب سوء معاملة والدته له.

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بدوره، أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، نيابة جنوب الجيزة الكلية بالتحقيق فيما رصدته وحدة الرصد والتحليل من نشر مشهد مصور على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة تعنف طفلا وتضربه نكاية في والده.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها، اليوم الجمعة، أنها بادرت بالاتصال بوالد الطفل واستدعته وتستمع لأقواله، بينما على الفور إلى مسكن الطفل المجني عليه حسبما أرشد عنه والده بمنطقة الطالبية في الجيزة.

وتبين للنيابة وجود الطفل ومن عنفته بالمسكن الذي أرشد عنه والده، واتضح أن الطفل يدعى مروان والأخيرة هي أمه.

اصطحبت النيابة الطفل ووالدته وأخته إلى مقر النيابة لسماع أقوالهم، ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف الحقيقة وتفاصيلها.

وكان المجلس القومي للطفولة والأمومة، تقدم ببلاغ للنيابة العامة، حول واقعة الطفل، ذاكرًا في بيان رسمي، أنها إساءة لكرامة وحقوق الطفل، وتعريضه للخطر.