محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
ملابسات جديدة حملتها تحريات المباحث وتحقيقيات النيابة العامة في واقعة اتهام أم بتعذيب طفلها البالغ من العمر 5 سنوات في مقطع فيديو لا تتجاوز مدته دقيقتين، وذلك بعد القبض عليها اليوم الجمعة بمنطقة الطالبية.
حالة من الغضب والاستياء سيطرت على مستخدمي موقع التواصل الاجتماعى بعد انتشار فيديو لسيدة تقوم بتعذيب نجلها بشكل وحشى، وتجبره على الاتصال بوالده ليصطحبه إلى منزله.
وظهر فى الفيديو طفل صغير لا يتعدى عمره خمس سنوات، تضربه سيدة، وتطلب منه الاتصال بوالده وطلب مساعدته، قائلة: "قوله تعالا خدنى، روح عيش معاه رميك زي الكلب، يا عديم الأهل أنا مش لاقيه راجل يسأل عليك، وأنا مش هربى عيال حد".
أولى الخطوات جاءت بتلقي صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل، بلاغ بالواقعة فأخطر الدكتورة عزة العشماوي أمسن مجلس الأمومة والطفولة، التي وجهت بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وقيد الواقعة تحت رقم 8112.
فريق بحث رفيع المستوى من مباحث الجيزة تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير المباحث، عكف على فحص الفيديو لتحديد هوية السيدة المشكو في حقها.
24 ساعة احتاجها رجال المباحث لتحديد هويتها وتبين أنها تدعى "تهاني إحسان"، تقيم في شقة بشارع متفرع من شارع العروبة بمنطقة الطالبية، وأن طفلها يدعى "مروان" 5 سنوات.
عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، انطلقت قوة من فرقة الطالبية والعمرانية ترافقها مأمورية من المجلس القومي للأمومة والطفولة، وداهمت الشقة لكن دون العثور على الأم.
حسب مصدر مسؤول، وجدت القوة الأمنية الطفل "مراون" مع شقيقته من الأم -والتي أنجبتها من زيجتها الأولى- فانتظرت القوة المتهمة لحين حضورها من الخارج، إذ فوجئت برجال الأمن لدى وصولها، وتم اقتيادها والطفلين إلى منشاة أمنية ومن بعدها إلى النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر "رجعت لقت الشرطة في البيت".. كواليس القبض على أم متهمة بتعذيب طفلها بالجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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