أم متهمة بتعذيب طفلها "مروان" في الجيزة: "أبوه طلقني واتجوز عليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أدلت "تهاني.غ" باعترافات تفصيلية حول اتهامها بتعذيب طفلها "مروان" 5 سنوات، في مقطع فيديو أثار غصب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وقالت ذات الـ36 سنة إنها على خلاف مع طليقها "عادل نافع" موظف بشركة مصر للبترول بمحافظة السويس، وذلك في أعقاب انفصالهما منذ عامين، مضيفة: "طلقني وراح اتجوز عليا وساب لي الولد اربيه"

البداية بلاغ تلقاه صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل، فأخطر الدكتورة عزة العشماوي أمسن مجلس الأمومة والطفولة، التي وجهت بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وقيد الواقعة تحت رقم 8112.

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فريق بحث رفيع المستوى من مباحث الجيزة تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير المباحث، عكف على فحص الفيديو لتحديد هوية السيدة المشكو في حقها.

24 ساعة احتاجها رجال المباحث لتحديد هويتها وتبين أنها تدعى "تهاني إحسان"، تقيم في شقة بشارع متفرع من شارع العروبة بمنطقة الطالبية، وأن طفلها يدعى "مروان" 5 سنوات.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، انطلقت قوة من فرقة الطالبية والعمرانية بقيادة المقدم محمد غراب، وداهمت الشقة وأمكن ضبط الأم واصطحاب الطفل إلى سرايا النيابة العامة للتحقيق.