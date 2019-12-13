محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: كشفت مصادر أمنية مسؤولة تفاصيل التوصل إلى هوية السيدة المتهمة بتعذيب طفلها في مقطع فيديو أشعل غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. البداية بلاغ تلقاه صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل، فأخطر الدكتورة عزة العشماوي أمسن مجلس الأمومة والطفولة، التي وجهت بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وقيد الواقعة تحت رقم 8112. Advertisements فريق بحث رفيع المستوى من مباحث الجيزة تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير المباحث، عكف على فحص الفيديو لتحديد هوية السيدة المشكو في حقها. 24 ساعة احتاجها رجال المباحث لتحديد هويتها وتبين أنها تدعى "تهاني إحسان" أربعينية، تقيم في شقة بشارع متفرع من شارع العروبة بمنطقة العمرانية، وأن طفلها يدعى "مروان" 5 سنوات. عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، انطلقت قوة من فرقة الطالبية والعمرانية بقيادة المقدم محمد غراب، وداهمت الشقة وأمكن ضبط الأم واصطحاب الطفل إلى سرايا النيابة العامة للتحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر سيدة أشعلت سوشيال ميديا.. كيف أوقعت الشرطة أماً عذبت طفلها بالطالبية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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