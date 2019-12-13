القبض على الأم المتهمة بتعذيب طفلها بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الجمعة، القبض على الأم المتهمة بتعذيب طفلها "مروان" 5 سنوات داخل شقة بشارع العروبة بمنطقة العمرانية.
مصدر أمني مسؤول قال في تصريحات لمصراوي أن قوة من المباحث توجهت إلى شقة المشكو في حقها "تهاني إحسان" أربعينية، واقتادتها إلى النيابة العامة.
حالة من الغضب والاستياء سيطرت على مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو لسيدة تقوم بتعذيب نجلها بشكل وحشي، وتجبره على الاتصال بوالده ليصطحبه إلى منزله.
وظهر فى الفيديو طفل صغير لا يتعدى عمره خمس سنوات، تضربه سيدة، وتطلب منه الاتصال بوالده وطلب مساعدته، قائلة: "قوله تعالا خدني، روح عيش معاه رميك زي الكلب، يا عديم الأهل أنا مش لاقيه راجل يسأل عليك، وأنا مش هربي عيال حد".
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