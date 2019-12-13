بتقنية الهولوجرام.. أم كلثوم تظهر على مسرح شباب العالم وسط تفاعل الحضور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

عرض مسرح شباب العالم في نسخته الثالثة، اليوم الجمعة، بمدينة شرم الشيخ، من خلال تقنية الهولوجرام، أغنية "أنت عمري" لكوكب الشرق أم كلثوم، وسط حالة من الدهشة والتفاعل الكبير من الحضور.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، انطلاق فعاليات مسرح شباب العالم، في مدينة شرم الشيخ، يرافقه قرينته السيدة انتصار السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة.

وتشهد مدينة شرم الشيخ فعاليات مسرح شباب العالم في نسخته الثالثة ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة السلام شرم الشيخ.

وتبدأ عروض المسرح من خلال مسرحية "محاكمة سانتا كلوز" من إخراج خالد جلال، وتدور أحداثها حول الأطفال الذين فقدوا طفولتهم، ويصرخون مع أمهاتهم أمام باب محكمة العدالة الإنسانية، مطالبين بمحاكمة من لم يمنحهم السعادة أو الأمل، وتركهم في مواجهة العنف والحروب والإرهاب والتنمر ونقص الغذاء.