انطلاق فعاليات مسرح شباب العالم بحضور الرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات مسرح شباب العالم، في مدينة شرم الشيخ، يرافقه قرينته السيدة انتصار السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة.

وتشهد مدينة شرم الشيخ فعاليات مسرح شباب العالم في نسخته الثالثة ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة السلام شرم الشيخ.

وتبدأ عروض المسرح من خلال مسرحية "محاكمة سانتا كلوز" من إخراج خالد جلال، وتدور أحداثها حول الأطفال الذين فقدوا طفولتهم، ويصرخون مع أمهاتهم أمام باب محكمة العدالة الإنسانية، مطالبين بمحاكمة من لم يمنحهم السعادة أو الأمل، وتركهم في مواجهة العنف والحروب والإرهاب والتنمر ونقص الغذاء.

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ويشارك في المسرحية ممثلين من مصر وعدة دول مثل الإمارات وغانا وروسيا وسوريا ونيجيريا والكونغو واليمن وليبيا وباكستان.

ومسرح شباب العالم إحدى فعاليات منتدى شباب العالم، ويعد محورًا للفنون يضم مجموعة متنوعة من العروض خلال فترة انعقاد المنتدى بشرم الشيخ من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة السلام.

ويشارك في المسرح اليوم عدد كبير من الفنانين منهم فرقة موزار طيف الخيال من المغرب، ورولا ذكي والفنان Fatmir Mura من ألبانيا، و Kuana adebisi من أمريكا وفرقة marisa hamamoto من أمريكا وبولاندا، وفرقة حورس من مصر، و "the traial" وهى فرقة من جنسيات مختلفة بالإضافة إلى الروبوت صوفيا.