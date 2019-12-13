محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة والاشغالات بالطرق والمحاور الرئيسية

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة- (أ ش أ):

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، عددًا من المحاور والطرق الرئيسية بأحياء جنوب الجيزة والعمرانية والدقي والعجوزة لمتابعة حالة النظافة والاشغالات والمجهودات التي تمت لرفع آثار الأمطار من الشوارع.

كما تفقد المحافظ جراج هيئة النظافة والتجميل بشارع السودان للوقوف على المعدات الموجوده وخطط توزيع العمل خلال يوم الجمعة.

رافق المحافظ، خلال جولته، أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، شفيق جلال رئيس هيئة النظافة، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي.

وفي نفس الإطار، تابعت محافظة الجيزة مجهوداتها خلال اليوم الجمعه حيث تم إزاله اشغالات الأوتاد الحديدية من شوارع ربيع الجيزي وفرحات والبحر الأعظم في إطار مجهودات حي جنوب الجيزة لتنفيذ قرار المحافظ بحظر وجود الأوتاد الحديدية بالشوارع والطرق.

كما تم رفع تجمعات القمامة من مناطق المزرعة والصرف الصحي ومزلقان لعبه ومحيط مجمع المدارس والبوسطة والسنترال وحرم الدائري وميدان محمد مبروك ومزلقان القيراطين وطريق الجلاتمة وقرى الزاوية وشنبارى والكوم الأحمر بمركز ومدينة أوسيم.

كما واصل حي العمرانية مجهوداته في ضوء توجيهات محافظ الجيزة حيث تم البدء في إحلال وتجديد أعمدة الإنارة بشارع محمود سامي، والبدء في دهان الأسوار وتقليم الأشجار.

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من جهة أخرى، نظمت محافظة الجيزة برنامجاً سياحياً لوفد مقاطعة هونان الصينية والذي ترأسه كلا من "وي جوينج" نائبة محافظ مقاطعة هونان الصينية و "شي يوه وين" المستشار الثقافي الصيني بمصر والوفد الصيني المرافق له لزيارة عدد من المزارات السياحية والتي بدأت بزيارة المنطقة الأثرية بأهرامات الجيزة.

وأشاد الوفد الصيني بحفاوة الاستقبال وبروعة وجمال الآثار المصرية، حيث عبر أعضاء الوفد عن انبهارهم وسعادتهم لتواجدهم في مصر بلد الحضارة والثقافة والتاريخ ورغبتهم في العودة مرة أخرى لزيارة مناطق الصوت والضوء والاهرامات، مؤكدين على تنظيم رحلات وبرامج سياحية، مجدداً لزيارة مصر والترويج للمزارات السياحية المصرية.

رافق الوفد الصيني خلاله جولته السياحية ممثلي الإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة ومدير منطقة آثار الهرم وإدارة العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة.

يذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قد استقبل كلا من "وي جوينج" نائبة محافظ مقاطعة هونان الصينية و"شي يوه وين" المستشار الثقافي الصيني بمصر والوفد الصيني المرافق له وذلك في إطار توطيد العلاقات ومد خطوط التواصل وبحث سبل التعاون في عدد من المجالات.