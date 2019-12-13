سعفان: صرف 124 ألف جنيه مستحقات وتعويضات لـ6 مصريين في الأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمّان، نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، فضلًا عن تعويض الدفعة الواحدة للورثة، وبلغت 4962 دينارًا أردنيًا، أي ما يوازي 124 ألف جنيه مصري تقريبًا، فضلًا عن حل شكوى العامل "نادر.ع.ع" ضد كفيله "أحمد.ص" بحصول العامل على إجازة سنوية لمدة شهرين.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إن وزير القوى العاملة كلّف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج.

وأشار إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى مع المستشار العمالي بالأردن، أشرف الحرايري، أكد أن المكتب تواصل مع مسؤولي الشركات وأصحاب الأعمال، التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وأسفر ذلك عن حل مشكلة العامل "علي.ر" ضد الكفيل "أحمد.س" وصرف مبلغ ٥٠٠ دينار ما يعادل ١٢٥٠٠ جنيه مصري واستلام جواز السفر.

كما تم حل شكوى "مصطفى.م.م" ضد الكفيل "سامر.م" حجز، وصرف مبلغ ٢٥٠٠ دينار ما يعادل ٦٢٥٠٠ جنيه مصري واستلام جواز السفر، وحل شكوى العامل "محمد.أ" ضد الكفيل "أمجد.م" وصرف مبلغ ١١٠٠ دينار، ما يعادل ٢٧٥٠٠ جنيه مصري واستلام جواز السفر، وشكوى العامل "عابد. س" ضد الكفيل "قاسم .أ" وصرف مبلغ ٢٥٠ دينارًا، ما يعادل ٦٢٥٠ جنيهًا مصريًا.

وتم صرف راتب تقاعد لورثة المرحوم "إبراهيم.م.أ" من أول يناير 2018 تاريخ الوفاة، مع صرف مبلغ 5٠٠ دينار، ما يعادل 12500 جنيه مصري مصروفات جنازة، وصرف راتب تقاعد لورثة المرحوم "إسماعيل.ع.أ" ، بعد تقديم شكوى للضمان الاجتماعي بحدوث حادث للمتوفى مع عدم إدراج الشركة اسمه في الضمان الاجتماعي، وأدت الشكوى إلى صرف راتب للورثة وتم أيضًا استلام مبلغ نقدي كتعويض، وصرف تعويض الدفعة الواحدة لورثة المرحوم أسامه بقيمة 112.50 دينار ما يعادل ٢٨٠٠ جنيه مصري.