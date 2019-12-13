وزيرة التضامن تتابع التحقيقات في واقعة تعذيب أم لطفلها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

تتابع الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واقعة تعذيب أم لطفلها وتداول الفيديو الخاص بواقعة التعذيب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكلفت الوزيرة، معاونها للرعاية علاء عبدالعاطي بمتابعة الواقعه والذي يتواجد حاليا بصحبة الطفل مروان والام ووالد الطفل بسرايا النيابة.

وقالت الوزيرة في تصريحات صحفية الجمعة- إن الوزارة في انتظار قرار النيابه العامة بشأن الطفل وعلى استعداد لاستلامه وإلحاقه بدار رعاية مناسبة بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل حال أمرت النيابة العامه بذلك.

من جانبه، أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، نيابة جنوب الجيزة الكلية بالتحقيق فيما رصدته وحدة الرصد والتحليل من نشر مشهد مصور على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة تعنف طفلا وتضربه نكاية في والده.

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وذكرت النيابة العامة في بيان لها، اليوم الجمعة، أنها بادرت بالاتصال بوالد الطفل واستدعته ولا تزال تستمع لأقواله، بينما انتقل فريق من النيابة على الفور إلى مسكن الطفل المجني عليه حسبما أرشد عنه والده بمنطقة الطالبية في الجيزة.

وتبين للنيابة وجود الطفل ومن عنفته بالمسكن الذي أرشد عنه والده، واتضح أن الطفل يدعى مروان والأخيرة هي أمه.

اصطحبت النيابة الطفل ووالدته وأخته إلى مقر النيابة لسماع أقوالهم، ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف الحقيقة وتفاصيلها.

وكان المجلس القومي للطفولة والأمومة، تقدم ببلاغ للنيابة العامة، حول واقعة الطفل، ذاكرًا في بيان رسمي، أنها إساءة لكرامة وحقوق الطفل، وتعريضه للخطر.