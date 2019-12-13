غدا.. افتتاح معرض الحوامدية الأول للكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

يفتتح غدًا السبت، معرض الحوامدية الأول للكتاب بالقاعة الرئيسية بنادي شركة السكر بمدينة الحوامدية، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، بمشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة، خلال الفترة من 14 الى 24 ديسمبر الجاري.

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب منها سلسلة (ما) التي تصدرها مؤخرًا الهيئة بسعر لا يتعدى 5 جنيهات للكتاب الواحد، وتهدف إلى وصول الكتاب المبسط بكل المجالات للشباب، بالإضافة إلى أحدث إصدارات مكتبة الأسرة.

كما يضم المعرض إصدارات الهيئة المتنوعة في مجالات الأدب والفنون والتاريخ والفلسفة والعلوم والأطفال.