مصر | النيابة تستمع للمصابين في انهيار عقار بولاق أبو العلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستمع للمصابين في انهيار عقار بولاق أبو العلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، باستدعاء المصابين في واقعة العقار المنهار والشهود العيان، للاستماع إلى أقوالهم.

وكما أمرت النيابة في وقت سابق بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار، لبيان الأسباب وحصر التليفات والخسائر، وكذلك العقارات المجاورة لبيان هل تأثرت من عدمه، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إنقاذ شخصين أنهار عليهما عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة بولاق أبو العلا.

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وتلقى اللواء أشرف الجندى مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة إخطارا من اللواء أسامة فاروق مساعد الوزير لقطاع الحماية المدنية بالقاهرة مفادة انهيار منزل بشارع بولاق الجديد بمنطقة بولاق أبو العلاـ

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة وتبين انهيار عقار مكون من طابق أرضي ودورين أعلاه وتم انتشال شخصين أحياء من أسفله ولم يسفر الحادث عن أي وفيات.

وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.