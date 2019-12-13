مصر | مصدر أمني يكشف تفاصيل اعتداء شقيقين على جارهما بـ"الساطور" بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر أمني يكشف تفاصيل اعتداء شقيقين على جارهما بـ"الساطور" بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، عن تفاصيل جديدة حول تعدي شقيقين على شاب بساطور في منطقة حلوان، وتبين أنه جارهما وبسبب خلافات الجيرة بينهما قاما بالتعدي عليه، موضحا أن الشاب تم نقله إلى وحدة الرعاية المركة بالمستشفى النصر العالمى، وأن الشاب حالته الصحية حرجة.

وتلقى المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفى العام، مفادها، استقبال جثة المدعو "أحمد محمود"، عامل، ومقيم بمنطقة عرب غنيم، وبها بجرح قطعي في الرقبة، وطعنات في أنحاء متفرقة من الجسد، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين الضحية وشقيقين من جيرانه.



وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم القبض على المتهمين، وتبين أنهم كل من "سيد.م"، وشقيقه "محمود".



وتجري مباحث قسم شرطة حلوان، تحريات مكثفة لكشف ملابسات الواقعة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.